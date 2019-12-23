Бурмистров: приехали на Кубок Шпенглера с семьями, но это не расслабляет

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от «зелёного дерби» в Давосе.



«Город – супер. Праздничная атмосфера, всё говорит о том, что скоро Новый год. Мы приехали на Кубок Шпенглера с семьями, они уже с нами. Это не расслабляет, наоборот, они на трибунах, неудобно будет играть плохо при них. Смена высоты пока не сказалась на организме, думаю, это скажется во время игры. Я вообще по-другому на это смотрю. Лыжники же проходят сборы в высокогорье и потом лучше себя чувствуют. Надеюсь, так будет и с нами.



Я играл на этой арене в Давосе, когда мне было где-то 10 лет. Тут классная атмосфера. Было супер, если бы швейцарский клуб играл в КХЛ. Надеюсь, что в «зелёном дерби» не будет 1:0 или 0:0 и буллиты. По-моему, в этом сезоне у нас ещё не было ни одного плохого дерби. Шесть игр против «Ак Барса» в сезоне? Это много против «Амура», «Адмирала» или «Куньлуня», а против Казани — нет», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.