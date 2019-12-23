«Торпедо» обменяет Хаудена в «Витязь» и подпишет Дрю Шора

Как стало известно «Чемпионату», нижегородское «Торпедо» произведёт замену на позиции легионера. «Торпедо» обменяет нападающего Куинтона Хаудена в подольский «Витязь» и подпишет форварда Дрю Шора, недавно покинувшего минское «Динамо». Также стало известно, что «Локомотив» и «Ак Барс» окончательно договорились по обмену Владимира Ткачёва, взамен которого в Казань переедут Николай Аверин и Степан Санников.
27-летний Хауден в текущем регулярном чемпионате принял участие в 36 матчах, заработав 13 (7+6) очков при показателе полезности "-2" и 39 минутах штрафа.
Контракт 28-летнего Дрю Шора с минским «Динамо» был расторгнут 5 ноября. В 24 матчах регулярного чемпионата американский форвард заработал 17 (3+14) баллов при показателе полезности "-5" и восьми минутах штрафного времени. В среднем Шор проводил на льду 21 минуту за матч.
- 23 декабря 2019
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