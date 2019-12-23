Якубов: Виртанен входил в сферу интересов «Ак Барса» ещё летом

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен с «Трактором», в результате которого к клубу присоединился защитник Ессе Виртанен.
«Наш клуб долгое время искал игрока на позицию шестого легионера – в плей-офф будет довольно важно поддерживать состав команды в тонусе, что достигается ротацией. Учитывая иностранного вратаря, в некоторых матчах мы сможем безболезненно заявлять сразу пятерых полевых легионеров.
Ессе Виртанен входил в сферу интересов «Ак Барса» ещё летом, но в итоге выбор пал на его партнёра по звену – Микаэля Викстранда. Шведский защитник отлично вписался в команду, и теперь мы ждём того же от Виртанена. Финский защитник должен помочь нам решить вопросы большинства, с его приходом мы получим две полноценные спецбригады.
По итогам сделки Вячеслав Основин возвращается в родной клуб, также в Челябинск отправится Артём Михеев. Мы хотели бы, чтобы форвард выступал в КХЛ, однако последнее время он проводил в Высшей лиге – безусловно, это не подходящий для него уровень. Решая свои задачи, мы посчитали важным учесть и интересы форварда», — цитирует Якубова официальный сайт клуба.
- 23 декабря 2019
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