Якубов: Виртанен входил в сферу интересов «Ак Барса» ещё летом

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен с «Трактором», в результате которого к клубу присоединился защитник Ессе Виртанен.



«Наш клуб долгое время искал игрока на позицию шестого легионера – в плей-офф будет довольно важно поддерживать состав команды в тонусе, что достигается ротацией. Учитывая иностранного вратаря, в некоторых матчах мы сможем безболезненно заявлять сразу пятерых полевых легионеров.



Ессе Виртанен входил в сферу интересов «Ак Барса» ещё летом, но в итоге выбор пал на его партнёра по звену – Микаэля Викстранда. Шведский защитник отлично вписался в команду, и теперь мы ждём того же от Виртанена. Финский защитник должен помочь нам решить вопросы большинства, с его приходом мы получим две полноценные спецбригады.



По итогам сделки Вячеслав Основин возвращается в родной клуб, также в Челябинск отправится Артём Михеев. Мы хотели бы, чтобы форвард выступал в КХЛ, однако последнее время он проводил в Высшей лиге – безусловно, это не подходящий для него уровень. Решая свои задачи, мы посчитали важным учесть и интересы форварда», — цитирует Якубова официальный сайт клуба.