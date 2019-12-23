Генменеджер «Ак Барса» — об уходе Ткачёва: обмен стал единственным выходом

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен нападающего Владимира Ткачёва в «Локомотив» на защитника Николая Аверина и форварда Степана Санникова.

«Для нас всегда непросто расставаться со своими воспитанниками, мы до последнего старались найти более комфортные решения и для клуба, и для игрока. Но ситуация сложилась таким образом, что обмен стал единственным выходом. Мы искренне желаем удачи Владимиру и будем внимательно следить за его выступлениями в другом клубе.



Отдавая Ткачёва, мы хотели получить взамен значимое усиление состава, поэтому пришли к переговорам с «Локомотивом». Нападающий Степан Санников интересовал «Ак Барс» долгое время – это очень боевой игрок, который умеет выполнять тренерское задание, он точно укрепит нашу атаку.



Защитник Николай Аверин – оборонительный защитник, умеющий играть в меньшинстве: сейчас нам нужны игроки такого плана. Учитывая травмы и вызовы в молодежную сборную, линия обороны нуждается в усилении», – цитирует Якубова пресс-служба казанского клуба.