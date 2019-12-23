Азеведу: я вообще не любитель драться. Сегодня точно не буду искать этого

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» в Давосе.

«Ждать ли болельщикам от меня драки и сегодня? Нет, я вообще не любитель драться. Просто в той игре с «Сибирью» случился такой момент, я его не искал. И сегодня я точно не буду.

Если говорить о «зелёных дерби», то это лучшее и самое принципиальное противостояние. В этом году все матчи получались очень сложными, упорными, и сегодня будет то же самое. И все с нетерпением ждут игры, особенно учитывая атмосферу арены. Я надеюсь, мы забьём много! Здесь большая коробка, много места для катания, надеюсь, мы сможем сделать это своим преимуществом.

Что касается самой поездки, то пока мне очень нравится! Мы приехали поздно вечером, поэтому толком не видели, что вокруг нас, но утром стало видно красивейшие горы, снег… Мне нравится идея проводить вынесенные матчи, это полезно для развития лиги, больше людей будут интересоваться КХЛ. Где ещё хотел сыграть? Сложный вопрос. Дубай! Вот там было бы круто! Франция, может быть? Португалия? Я бы тогда всю семью пригласил», — цитирует Азеведу пресс-служба КХЛ.