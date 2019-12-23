Генменеджер «Динамо»: Апалькову нужен был позитивный импульс, игра у него не шла

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал обмен нападающего Даниила Апалькова в стан бело-голубых из «Локомотива».

«Мы следили за Апальковым давно. Он не первый год играет в КХЛ, поэтому о нём у нас было много информации. Мы прекрасно понимали, что для глубины состава необходим ещё один центральный нападающий с русским паспортом. Выбор пал на Даниила, тем более что игра в этом сезоне в Ярославле у него не шла. Ему нужен был позитивный импульс, и надеемся, что в нашей команде у него откроется второе дыхание.

Где он будет играть — в центре или на краю? Этот вопрос лучше задать тренерскому штабу. Владимир Васильевич (главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. — Прим. «Чемпионата») ему найдёт применение, но мы в свою очередь будем понимать, что у нас есть игрок, способный сыграть в центре», — цитирует Меркулова пресс-служба московского «Динамо».