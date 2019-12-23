Генменеджер «Динамо»: Апалькову нужен был позитивный импульс, игра у него не шла

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал обмен нападающего Даниила Апалькова в стан бело-голубых из «Локомотива».
«Мы следили за Апальковым давно. Он не первый год играет в КХЛ, поэтому о нём у нас было много информации. Мы прекрасно понимали, что для глубины состава необходим ещё один центральный нападающий с русским паспортом. Выбор пал на Даниила, тем более что игра в этом сезоне в Ярославле у него не шла. Ему нужен был позитивный импульс, и надеемся, что в нашей команде у него откроется второе дыхание.
Где он будет играть — в центре или на краю? Этот вопрос лучше задать тренерскому штабу. Владимир Васильевич (главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. — Прим. «Чемпионата») ему найдёт применение, но мы в свою очередь будем понимать, что у нас есть игрок, способный сыграть в центре», — цитирует Меркулова пресс-служба московского «Динамо».
- 23 декабря 2019
-
18:17
-
18:05
-
18:00
-
17:41
-
17:22
-
17:00
-
16:52
-
16:48
-
16:36
-
16:17
-
16:03
-
15:52
-
15:30
-
15:23
-
15:11
-
15:07
-
14:52
-
14:37
-
14:27
-
14:23
-
14:21
-
14:13
-
14:07
-
13:57
-
13:49
-
13:42
-
13:39
-
13:35
-
13:32
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:47