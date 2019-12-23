Меркулов: «Динамо» хочет усилить состав. Нам нужны и защитник, и нападающий
Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов после обмена центрального нападающего Даниила Апалькова в стан бело-голубых из «Локомотива» ответил на вопрос о дальнейшем усилении команды в дедлайн.
«Мы, конечно, хотели бы усилить состав. Нам нужны и защитник, и нападающий, так как глубина состава не такая, как хотелось бы, но рынок не очень богат подходящими предложениями. Работаем и надеемся, что нам удастся усилить нашу команду», — цитирует Меркулова пресс-служба московского клуба.
На прошлой неделе главный тренер московского клуба Владимир Крикунов также акцентировал внимание на необходимости усиления состава. По его словам, бело-голубым необходимы защитник, крайний и центральные нападающие.
Крикунов: а у кого в «Динамо» обалденная статистика? Нам подойдёт любое усиление
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