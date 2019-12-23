«Северсталь» — «Трактор»: стали известны составы команд

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 19:00 мск.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);

Макеев – Хохлов, Кодола – Якимов (А) – Морозов;

Балдаев – Хабаров, Вовченко – Трубачёв (К) – Петунин;

Хлыстов – Кудако, Капустин – Яковлев – Гераськин;

Рогов, Монахов (А) – Бодров – Марковин, Алексеев.

«Трактор»:

Федотов (Галимов);

Бэйлен – Калинин (К), Кэйлоф – Седлак (А) – Косов;

Терещенко – Карпухин, Авцин – Карлин – Щербак;

Меньшиков (А) – Бородкин, Комаров – Малыхин – Фатеев;

Исаев, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.