«Северсталь» — «Трактор»: стали известны составы команд
Стали известны составы череповецкой «Северстали» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 19:00 мск.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Макеев – Хохлов, Кодола – Якимов (А) – Морозов;
Балдаев – Хабаров, Вовченко – Трубачёв (К) – Петунин;
Хлыстов – Кудако, Капустин – Яковлев – Гераськин;
Рогов, Монахов (А) – Бодров – Марковин, Алексеев.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен – Калинин (К), Кэйлоф – Седлак (А) – Косов;
Терещенко – Карпухин, Авцин – Карлин – Щербак;
Меньшиков (А) – Бородкин, Комаров – Малыхин – Фатеев;
Исаев, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.
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