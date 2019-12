Овечкин сыграл на гармошке в рождественском клипе «Вашингтона». Видео

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» представил шуточное видео, посвящённое католическому Рождеству, которое празднуется в Северной Америке и странах Западной Европы 25 декабря.

По сюжету ролика капитан «столичной» команды Александр Овечкин и другие игроки «Кэпиталз» сыграли на музыкальных инструментах под песню американской певицы Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Российский форвард сыграл на гармошке.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В нынешнем сезоне 34-летний Овечкин забросил 22 шайбы и сделал 13 результативных передач в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-4" и 18 минутах штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводит на льду 20 минут 38 секунд.