«Витязь» подтвердил переход Хаудена из «Торпедо»
Нападающий «Торпедо» Куинтон Хауден стал игроком «Витязя», информирует пресс-служба подмосковного клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
27-летний Хауден в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 36 матчах, заработав 13 (7+6) очков при показателе полезности "-2" и 39 минутах штрафа. В последний раз за нижегородский клуб канадский форвард сыграл 18 декабря в матче с «Барысом» (0:4).
Минувший сезон провёл в минском «Динамо», где показал хорошую результативность. В минувшем сезоне – 28 (12+16) очков, в позапрошлом – 32 (17+15) балла. В общей сложности за 2,5 сезона в КХЛ провёл 150 матчей, набрав 73 (36+37) очка.
В 2010 году Хауден выбран в первом раунде НХЛ «Флоридой Пантерз» под общим 25-м номером.
«Торпедо» обменяет Хаудена в «Витязь» и подпишет Дрю Шора
- 23 декабря 2019
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