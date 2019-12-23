Сборная России забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ-2020

Молодёжная сборная России разгромила команду Словакии в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года. Матч завершился со счётом 9:1 в пользу российской команды.

Состав сборной России:

Аскаров (Исаев);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Зоркин, Ртищев – Соркин – Грошев, Шабловский.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода, цели достиг бросок Александра Романова. До перерыва в ворота сборной Словакии влетели три шайбы — последовательно отличились Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов. Словаки ответили лишь голом Максима Чайковича.

Во втором отрезке успех праздновали Максим Грошев, Никита Александров и Дмитрий Воронков. В заключительной трети Соколов оформил дубль, а окончательный счёт установил Василий Подколзин.

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После матча из состава молодёжной сборной России должны быть отсеяны пять игроков, которые не примут участия в мировом первенстве.

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