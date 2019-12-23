Непрошедший просмотр в минском «Динамо» Майоне сыграет за Канаду на Кубке Шпенглера

В Федерации хоккея Канады объявили об изменении в составе сборной на Кубок Шпенглера, который пройдёт с 26 по 31 декабря в Давосе. В ростер национальной команды добавлен защитник Мэтью Майоне, не получивший предложения о полноценном контракте в минском «Динамо».

Вратари: Брендан Бурк (университет Альберты), Зак Фукале («Орландо»), Мэтт Томкинс («Рокфорд»).

Защитники: Пол Постма («Лугано»), Иэн Митчелл (университет Денвера), Алекс Грант («Йокерит»), Патрик Уиркош («Больцано»), Эндрю Макдоналд («Берн»), Максим Норо («Цюрих»), Мэтью Майоне (без клуба).

Форварды: Адам Тамбеллини (МОДО), Крис Верстиг («Нитра»), Дастин Джеффри («Лозанна»), Эрик Фер («Серветт»), Джастин Данфорт («Лукко»), Скотти Апшолл («Амбри-Пиотта»), Дэниэл Уинник («Серветт»), Кевин Кларк («Рапперсвиль»), Бен Максвелл («Лангнау»), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон»), Джош Джурис («Лозанна»), Крис ДиДоменико («Лангнау»), Эрик Файе («Клотен»), Блэйр Райли («Кардифф»).