Стали известны лучшие игроки недели в НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в официальном «твиттере» организации подвела итоги очередной игровой недели, определив тройку лучших игроков.
Первой звездой признан форвард «Флориды Пантерз» Ноэль Аккьяри, забросивший семь шайб и сделавший одну результативную передачу в трёх матчах. В двух матчах кряду на счету американского нападающего хет-трики, а также два победных гола.
Второй звездой назван защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, набравший 7 (6+1) баллов в четырёх матчах.
Замкнул тройку лучших голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, одержавший четыре победы в четырёх матчах. Финский вратарь пропускал 1,5 шайбы и отражал 93,9% бросков за матч. В активе Корписало матч на ноль с «Вашингтон Кэпиталз».
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- 23 декабря 2019
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