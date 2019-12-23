Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны лучшие игроки недели в НХЛ

Стали известны лучшие игроки недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в официальном «твиттере» организации подвела итоги очередной игровой недели, определив тройку лучших игроков.

Первой звездой признан форвард «Флориды Пантерз» Ноэль Аккьяри, забросивший семь шайб и сделавший одну результативную передачу в трёх матчах. В двух матчах кряду на счету американского нападающего хет-трики, а также два победных гола.

Второй звездой назван защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, набравший 7 (6+1) баллов в четырёх матчах.

Замкнул тройку лучших голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, одержавший четыре победы в четырёх матчах. Финский вратарь пропускал 1,5 шайбы и отражал 93,9% бросков за матч. В активе Корписало матч на ноль с «Вашингтон Кэпиталз».

Корписало: Бобровский — самый трудолюбивый в НХЛ, но теперь я получил свой шанс
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019