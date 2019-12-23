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«Северсталь» проиграла «Трактору», уступив в пятом матче кряду

«Северсталь» проиграла «Трактору», уступив в пятом матче кряду
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала «Трактор». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу уральского клуба.

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Счёт в матче на 15-й минуте открыл форвард «Трактора» Руслан Карлин. Экс-нападающий череповецкого клуба реализовал большинство. В начале второго отрезка Егор Фатеев увеличил перевес челябинцев. Хозяевам удалось вернуться в матч благодаря точным броскам Кирилла Капустина, оформившего дубль. В третьем периоде защитник Сергей Терещенко вновь вывел «Трактор» вперёд, и отыграться хозяевам уже было не суждено. Окончательный счёт установил Никита Комаров, поразивший пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Карлин (Авцин, Терещенко) – 14:47' (5x4)   0:2 Фатеев (Исаев, Комаров) – 25:39' (5x5)   1:2 Капустин (Хохлов, Трубачёв) – 36:55' (5x5)   2:2 Капустин (Гераськин, Кудако) – 45:13' (5x4)   2:3 Терещенко (Карпухин, Кэлоф) – 48:26' (5x5)   2:4 Комаров (Федотов) – 59:50' (en)

Команда Андрея Разина уступила в пятом матче кряду. В свою очередь подопечные Владимира Юрзинова одержали вторую победу подряд.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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