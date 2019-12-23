«Северсталь» проиграла «Трактору», уступив в пятом матче кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала «Трактор». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу уральского клуба.
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Счёт в матче на 15-й минуте открыл форвард «Трактора» Руслан Карлин. Экс-нападающий череповецкого клуба реализовал большинство. В начале второго отрезка Егор Фатеев увеличил перевес челябинцев. Хозяевам удалось вернуться в матч благодаря точным броскам Кирилла Капустина, оформившего дубль. В третьем периоде защитник Сергей Терещенко вновь вывел «Трактор» вперёд, и отыграться хозяевам уже было не суждено. Окончательный счёт установил Никита Комаров, поразивший пустые ворота.
Команда Андрея Разина уступила в пятом матче кряду. В свою очередь подопечные Владимира Юрзинова одержали вторую победу подряд.
Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 23 декабря 2019
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