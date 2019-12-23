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Сборная США U20 разгромила команду Германии в контрольном матче. Кофилд оформил покер

Сборная США U20 разгромила команду Германии в контрольном матче. Кофилд оформил покер
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная США разгромила команду Германии в контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу американской команды.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею—2020

Главным героем матча стал нападающий «звёздно-полосатых» Коул Кофилд, оформивший покер. Весь матч в воротах американской команды провёл Спенсер Найт, который и будет основным голкипером сборной США на грядущем мировом первенстве.

Сборная США проводила матч в следующем составе:

Найт (Вольф);
Самуэльссон – Харрис, Робертсон– Пинто– Вальстрём;
Миллер– Штястны, Бичер – Друри – Кофилд;
Джонс– Эмберсон, Тюркотт – Форд – Калиев;
Йорк, Янике – Пивонка – Холл, Бринк.

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