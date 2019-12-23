Молодёжная сборная Канады обыграла команду Финляндии в контрольном матче перед МЧМ-2020

Молодёжная сборная Канады обыграла команду Финляндии в контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу канадской команды.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020

Главным героем матча стал оформивший дубль Нолан Фут. Ещё по разу в составе победителей отличились Тай Делландреа и Кевин Баль, недавно ставший участником крупного обмена в Национальной хоккейной лиге. Баль был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз» из «Аризоны Койотс» в качестве части компенсации за Тейлора Холла.

В ходе матча тренерский штаб сборной Канады произвёл замену голкипера. Нико Доус не пропустил ни разу, а вышедший на замену Джоэль Хофер пропустил дважды.