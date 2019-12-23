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«Салават» дважды забил «Ак Барсу» за 64 секунды, первый период завершился со счётом 2:2

«Салават» дважды забил «Ак Барсу» за 64 секунды, первый период завершился со счётом 2:2
Хоккей / КХЛ 0

В Давосе проходит вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Первый период выдался результативным и завершился со счётом 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Номинальные гости открыли счёт уже на четвёртой минуте первого периода. Альберт Яруллин скинул шайбу себе за спину, и получилось точно на Мэттью Фрэттина, который уже при отыгранном вратаре поразил ворота уфимцев.

Команда Николая Цулыгина быстро отыгралась. Активную смену уфимцы провели в зоне соперника, Алексей Семёнов получил шайбу на синей линии, далее с кистей бросил, а Линус Умарк у ворот совершил голевое подправление. Спустя 64 секунды Адам Рейдеборн капитулировал вновь: Александр Кадейкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, сделав передачу себе за спину, Дмитрий Кугрышев броском в касание направил шайбу в дальнюю девятку.

Однако на перерыв команды отправились уже при равном счёте. В большинстве после броска от синей линии шайба от лицевого борта вылетела на уфимский пятак, Виктор Тихонов угадал с отскоком, развернулся и добавил в цель.

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