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В Швейцарии дважды перепутали гимн России перед вынесенным матчем КХЛ

В Швейцарии дважды перепутали гимн России перед вынесенным матчем КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В Давосе проходит вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Первый период выдался результативным и завершился со счётом 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед матчем, проходящем под эгидой KHL World Games, организаторы включили старый гимн России. После негативной реакции трибун гимн запустили заново, но снова старый. Через несколько секунд после повторной ошибки гимн и вовсе был выключен, но фанаты «Ак Барса» исполнили гимн России а капелла.

В первом периоде в составе уфимской команды отличились Линус Умарк и Дмитрий Кугрышев. Шайбы «Салавата» разделили 64 секунды. За номинальных гостей забили Мэттью Фрэттин и Виктор Тихонов.

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