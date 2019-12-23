Фазель — о вступлении швейцарского клуба в КХЛ: типичный русский ответ: почему нет?

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель порассуждал на тему возможного вступления швейцарского клуба в КХЛ.

«Типичный русский ответ: почему нет? Но есть проблема бюджеты, перелёты… Только Женева и Цюрих смогут справиться с этим. Женева может быть самым возможным вариантом, раньше были переговоры об этом. Одна из целей КХЛ идти на Запад и на Восток, они фокусируются на больших городах, не таких как Давос.

Я думаю, что швейцарцы сделали возможным, чтобы одна команда могла перейти в КХЛ, но есть одно условие, что если они вернутся, то начнут с низших лиг. Это главный вопрос команд.

У нас много качественных команд во всей Европе, в том числе и в КХЛ, но нет столько топ-игроков. КХЛ идёт на Восток – Корея, Япония, возможно ещё одна команду в Китае будет.Тогда станет возможным создание Восточной конференции. На Западе есть Париж, Лондон в списке, итальянская федерация думает о Милане, почему не в Германии? Австрия. Это случится. Просто вопрос времени.

В Швейцарии 12 команд в профессиональной лиге, свой чемпионат, свои дерби. Может болельщикам не будут интересны матчи «Женева» — «Металлург», но кто знает? Другой вопрос в бюджетах, средний в Швейцарии около 15-18 млн швейцарский франков. «Давос» идет своим путём, они неплохо выступают в текущем сезоне, молодая команда, швейцарский тренер», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.