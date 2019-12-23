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Стал известен окончательный состав сборной Словакии на МЧМ-2020

Стал известен окончательный состав сборной Словакии на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Стал известен окончательный состав сборной Словакии на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Состав групп молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

Вратари: Самуэль Главай, Якуб Лакович, Самуэль Ивилетелка;

Защитники: Мартин Бучко, Борис Чесанек, Марцел Длугош, Давид Мудрак, Оливер Туран, Мартин Виталош, Марко Стаха, Самуэль Княжко;

Нападающие: Максим Чайкович, Виктор Дурина, Роберт Джуган, Мартин Фашко-Рудаш, Николас Ференый, Доминик Ендек, Кристиан Ковачик, Якуб Минарик, Марек Минарик, Михал Мразик, Оливер Окуляр, Адам Паулины, Даниэль Владимир Ткач.

В заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря мировым первенством сборная Словакии была разгромлена командой России. Матч завершился со счётом 9:1 в пользу сборной России, а автором единственного гола словаков стал Чайкович.

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