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Кобылянский — о вынесенном матче: зрителей могло быть больше, но всё на высшем уровне

Кобылянский — о вынесенном матче: зрителей могло быть больше, но всё на высшем уровне
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прокомментировал проведение выставочного матча лиги в Давосе.

«Мы действительно рады, что проводим накануне Кубка Шпенглера вынесенную игру, «зелёное дерби» «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Со стороны организации спасибо клубу «Давос», который помог нам в организации с точки зрения хоккейных операций. Всё на высшем уровне, лёд отличного качества. Данис Зарипов сказал, что лучше льда давно не видел. С погодой не повезло. Наверное, зрителей могло быть больше. Вы видите качественную игру. Думаем, что зрители будут довольны.

В этом сезоне будут ещё игры в Таллинне, «Йокерит» сыграет с «Северсталью» 10 и 11 января. По следующему году окончательного решения нет, есть намётки. Когда будет конкретика, мы об этом скажем», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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