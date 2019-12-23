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«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» в Швейцарии

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» в Швейцарии
Хоккей / КХЛ 0

В Давосе прошёл вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу уфимского клуба.

Номинальные гости открыли счёт уже на четвёртой минуте первого периода. Альберт Яруллин скинул шайбу себе за спину, и получилось точно на Мэттью Фрэттина, который уже при отыгранном вратаре поразил ворота уфимцев.

Команда Николая Цулыгина быстро отыгралась. Активную смену уфимцы провели в зоне соперника, Алексей Семёнов получил шайбу на синей линии, далее с кистей бросил, а Линус Умарк у ворот совершил голевое подправление. Спустя 64 секунды Адам Рейдеборн капитулировал вновь: Александр Кадейкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, сделав передачу себе за спину, Дмитрий Кугрышев броском в касание направил шайбу в дальнюю девятку.

Однако на перерыв команды отправились уже при равном счёте. В большинстве после броска от синей линии шайба от лицевого борта вылетела на уфимский пятак, Виктор Тихонов угадал с отскоком, развернулся и добавил в цель.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 21:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Фрэттин (Тихонов, Яруллин) – 03:01' (5x5)   1:1 Умарк (Семёнов, Сошников) – 07:11' (5x5)   2:1 Кугрышев (Кадейкин) – 08:15' (5x5)   2:2 Тихонов (Яруллин, Кормье) – 12:16' (5x4)   2:3 Яруллин (Петров) – 20:09' (5x5)   3:3 Гиматов (Умарк, Сошников) – 32:13' (5x4)   4:3 Ларсен (Умарк, Хартикайнен) – 60:10' (3x3)

Уже спустя девять секунд после начала второго периода номинальные гости вышли вперёд. Казанцы выиграли вбрасывание в центре площадки, Кирилл Петров завёз шайбу в уфимскую зону, сделал передачу на синюю линию, откуда Яруллин с ходу бросил точно в цель.

Отыгрались уфимцы на 33-й минуте матча, реализовав большинство. Умарк исполнил пас под бросок Эдуарду Гиматову, который из центра зоны с ходу запустил шайбу под перекладину.

В третьем периоде шайб заброшено не было, а исход матча решился в овертайме, где отличился Филип Ларсен.

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