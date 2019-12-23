«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» в Швейцарии

В Давосе прошёл вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу уфимского клуба.

Номинальные гости открыли счёт уже на четвёртой минуте первого периода. Альберт Яруллин скинул шайбу себе за спину, и получилось точно на Мэттью Фрэттина, который уже при отыгранном вратаре поразил ворота уфимцев.

Команда Николая Цулыгина быстро отыгралась. Активную смену уфимцы провели в зоне соперника, Алексей Семёнов получил шайбу на синей линии, далее с кистей бросил, а Линус Умарк у ворот совершил голевое подправление. Спустя 64 секунды Адам Рейдеборн капитулировал вновь: Александр Кадейкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, сделав передачу себе за спину, Дмитрий Кугрышев броском в касание направил шайбу в дальнюю девятку.

Однако на перерыв команды отправились уже при равном счёте. В большинстве после броска от синей линии шайба от лицевого борта вылетела на уфимский пятак, Виктор Тихонов угадал с отскоком, развернулся и добавил в цель.

Уже спустя девять секунд после начала второго периода номинальные гости вышли вперёд. Казанцы выиграли вбрасывание в центре площадки, Кирилл Петров завёз шайбу в уфимскую зону, сделал передачу на синюю линию, откуда Яруллин с ходу бросил точно в цель.

Отыгрались уфимцы на 33-й минуте матча, реализовав большинство. Умарк исполнил пас под бросок Эдуарду Гиматову, который из центра зоны с ходу запустил шайбу под перекладину.

В третьем периоде шайб заброшено не было, а исход матча решился в овертайме, где отличился Филип Ларсен.

Гиматов сравнял счёт в «зелёном дерби» после великолепной передачи Умарка