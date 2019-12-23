Мэр Давоса: на самые интересные игры у нас приходят по 5 тысяч человек

Мэр Давоса Тарзициус Кавьецель порассуждал на тему возможного вступления «Давоса» в Континентальную хоккейную лигу.

«Мы очень горды принимать КХЛ в Давосе, на этой обновлённой арене. Это одна из первых интересных игр в текущем сезоне. Мы надеемся, что и Кубок Шпенглера пройдёт на хорошем уровне.

Вступить в КХЛ? Всё не так просто. Здесь в радиусе 100 км живут 100 тысяч человек, а в Берне или Женеве — 400–500 тысяч человек просто в городе. Это большая проблема для нас. На самые интересные игры приходят по 5 тысяч человек. У нас маленький бюджет и нет возможности двигать клуб к следующему чемпионству. У нас их 31, четыре случились со мной», — передаёт слова Кавьецеля корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.