Мэр Давоса: на самые интересные игры у нас приходят по 5 тысяч человек
Мэр Давоса Тарзициус Кавьецель порассуждал на тему возможного вступления «Давоса» в Континентальную хоккейную лигу.
«Мы очень горды принимать КХЛ в Давосе, на этой обновлённой арене. Это одна из первых интересных игр в текущем сезоне. Мы надеемся, что и Кубок Шпенглера пройдёт на хорошем уровне.
Вступить в КХЛ? Всё не так просто. Здесь в радиусе 100 км живут 100 тысяч человек, а в Берне или Женеве — 400–500 тысяч человек просто в городе. Это большая проблема для нас. На самые интересные игры приходят по 5 тысяч человек. У нас маленький бюджет и нет возможности двигать клуб к следующему чемпионству. У нас их 31, четыре случились со мной», — передаёт слова Кавьецеля корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Вынесенный матч КХЛ в Швейцарии посетили 4264 зрителя, что составляет 60% от вместимости
- 23 декабря 2019
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