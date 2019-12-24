Ларсен: может, стоит сыграть KHL World Games в Копенгагене на «Ройал Арене» с «Йокеритом»?

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен прокомментировал итоги вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу уфимского клуба.



«Это было отличное событие, две принципиальные команды играют в Швейцарии в горах… Никогда не знаешь, что ожидать от такого матча. Пришло много болельщиков, они сделали этот матч особенным. Игра шла обоюдоострой, мы очень рады, что взяли эти два очка.



Очень важная победа для нашей команды, последние недели мы действовали неуверенно, но это отличный способ вернуться, который добавит нам уверенности. Линус Умарк был великолепен сегодня, он заслужил такой матч, его передачи стали ключевыми.



Может, стоит сыграть KHL World Games в Копенгагене на «Ройал Арене»… С «Йокеритом»! Но я не уверен, что это случится, но всё может быть.



Теперь нас ждет Кубок Шпенглера – самый старый турнир в мире. Участвовал в 2015 году с «Йокеритом». Это была отличная неделя, хороший способ переключиться и провести Рождество в горах, в снегу», — передаёт слова Ларсена корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



«Зелёное дерби» в швейцарской сказке. Ярче всех в Давосе сверкал Умарк «Салават» и «Ак Барс» выдали яркий матч в Швейцарии, героем которого стал шведский нападающий уфимцев.