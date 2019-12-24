Кареев: для болельщиков семь голов – это супер, для вратарей – не очень

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев прокомментировал итоги вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу уфимского клуба. Кареев отметил, что он остался рад тем, что командам удалось порадовать зрителей.



«Для болельщиков семь голов – это супер, для вратарей – не очень. С непривычки играть на такой высоте фокус был немного не тот, не та концентрация. Главное порадовали зрителей. Для нас было очень важно победить, ведь в последних матчах не слишком везло. Мне хотелось бы лучше сыграть, пропустил три шайбы – это плохо», — передаёт слова Андрея Кареева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

