Гиматов: победить «Ак Барс» всегда вдвойне приятно

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов прокомментировал итоги вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу уфимцев. Гиматов отметил, что для уфимского клуба победить «Ак Барс» всегда вдвойне приятно и подчеркнул, что команда рад авойти в Новый год в ранге победителей.



«Хорошо выиграть матч регулярного чемпионата и войти в Новый год в ранге победителей. Мы стараемся от игры к игре, победить «Ак Барс» всегда вдвойне приятно. Хотел бы отметить отличную атмосферу на сегодняшнем матче», — передаёт слова Эдуарда Гиматова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Гиматов отметился в этом матче заброшенной шайбой.

«Зелёное дерби» в швейцарской сказке. Ярче всех в Давосе сверкал Умарк «Салават» и «Ак Барс» выдали яркий матч в Швейцарии, героем которого стал шведский нападающий уфимцев.