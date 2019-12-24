Гиматов: победить «Ак Барс» всегда вдвойне приятно
Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов прокомментировал итоги вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу уфимцев. Гиматов отметил, что для уфимского клуба победить «Ак Барс» всегда вдвойне приятно и подчеркнул, что команда рад авойти в Новый год в ранге победителей.
«Хорошо выиграть матч регулярного чемпионата и войти в Новый год в ранге победителей. Мы стараемся от игры к игре, победить «Ак Барс» всегда вдвойне приятно. Хотел бы отметить отличную атмосферу на сегодняшнем матче», — передаёт слова Эдуарда Гиматова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Гиматов отметился в этом матче заброшенной шайбой.
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