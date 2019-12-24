Квартальнов – о «зелёном дерби» в Давосе: неплохо, но я не в восторге от этого матча

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги вынесенного матча с «Салаватом Юлаевыем» в Давосе, в котором с минимальным перевесом одержали победу уфимские хоккеисты – 4:3 ОТ.

«Обидное поражение конечно. Надо посмотреть, что было в моменте с Азеведу перед голом. Игра была, как на качелях. Первый период был равный, во втором мы хорошо сыграли, в третьем похуже. Пока вот так.

У нас было много новых игроков, не очень много защитников. Это не оправдание. «Салават» начал игру от ножа, наверное их заставляло турнирное положение. Но и мы должны были сыграть лучше. Матч в Давосе хорошая реклама для КХЛ? Я не в восторге от этого матча. Неплохо…Если бы выиграли, наверное было бы нормально, но проиграли, поэтому есть досада. Нужно было сыграть более солидно. Мы забили три гола – это хорошо, но пропустили больше, неправильно сыграли в зоне обороны.

В целом мы довольны, что происходит с командой. Положа руку на сердце, я думал мы похуже будем идти. У нас много молодых ребят, мы ждём других мальчишек. Нам реально немножко тяжеловато, чуть-чуть уступаем в зрелищности. Это время нужно перетерпеть, дальше мы будем чуть-чуть получше.

Виртанен даст нам большинство. Они с Викстрандом играли за один клуб в Швеции, и Виртанен играл в первом сочетании. Санников – рабочий парень, который даст нам энергию. Хороший возраст у парня, я его знаю. Ткачёв сам попросил обмен? Спросите у Вовы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.