Гол Марнера после шикарной передачи Мэттьюса. Видео

«Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась со счётом 8:6 в пользу «Торонто».

Один из голов забил Митчелл Марнер после роскошной передачи Остона Мэттьюса.

Видео с голом Марнера после передачи Мэттьюса можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Марнер провёл 26 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи.

На счету Мэттьюса 23 гола и 18 результативных передачах в 37 играх сезона.

Для «Торонто Мэйпл Лифс» эта победа стала пятой подряд, «Каролина Харрикейнз» в свою очередь проиграл вторую встречу кряду.