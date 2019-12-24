Кучеров набрал 500-е очко в НХЛ. Видео
В Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.
Таким образом, Кучеров набрал 500-е очков в Национальной хоккейной лиге. На счету игрока 200 голов и 300 результативных передач в 481-м матче.
Видео с передачей Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 34 матча, в которых забил 12 голов и сделал 26 результативных передач.
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