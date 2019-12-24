М. Сергачёв забил гол в ворота Бобровского. Видео

В Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Третью шайбу в ворота «Флориды», которые защищает российский голкипер Сергей Бобровский забросил защитник Михаил Сергачёв. Результативной передачей отметился Ондржей Палат.

Видео с голом Михаила Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Михаил Сергачёв забил шестой гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 19 очков (6+13), которые он набрал в 34 матчах.

Всего в НХЛ Кучеров провёл 193 матча, в которых забил 21 гол и сделал 70 результативных передач.