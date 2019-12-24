Овечкин забил 23-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев.

Единственный гол за «Вашингтон» забил российский нападающий Александр Овечкин. Результативными передачами отметились Том Уилсон и Джон Карлсон.

Видео с голом Овечкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Овечкин забил 23-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 36 очков (23+13), которые он набрал в 38 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1122 матча, забив 681 гол и сделав 566 результативных передач.