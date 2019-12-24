Кучеров забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео
В Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Пятую шайбу в ворота «Флориды» забросил российский нападающий Никита Кучеров.
Видео с голом Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Ранее Кучеров в этом матче отличился результативной передачей, набрав 500-е очко в НХЛ. Также в этой встрече за «Тампу» гол забил защитник Михаил Сергачёв.
Таким образом, Кучеров забил 13-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету российского защитника 39 очков (13+24), которые он набрал в 34 играх.
Кучеров набрал 500-е очко в НХЛ. Видео
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