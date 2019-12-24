4-й гол Гаврикова в этом сезоне принёс победу «Коламбусу» в матче с «Айлендерс». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отличился во второй игре кряду, забросив свою 4-ю шайбу в этом сезоне за 3 минуты и 29 секунд до конца основного времени матча, и тем самым принёс гостям победу в этой встрече. Теперь на счету защитника 6 (4+2) очков в 36 играх нынешнего сезона НХЛ.
Игровое время россиянина составило 21 минуту и 21 секунду, а показатель полезности – «+1».
Видео гола Гаврикова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов остался в запасе на этот матч.
«Коламбус» победил в 5-й игре кряду, а «Айлендерс» уступили во 2-й игре подряд.
«Коламбус», набрав 40 очков в 37 играх, занимает 12-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» (49) — 3-е.
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