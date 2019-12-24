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Кузнецов просидел в запасе большую часть второго периода матча с «Бостоном»

Кузнецов просидел в запасе большую часть второго периода матча с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пополнил список российских хоккеистов, к которым тренеры клубов НХЛ применяют воспитательные меры. Во втором периоде челябинец большую часть времени просидел на скамейке запасных, получив от Тодда Рирдена лишь три смены (в первом и третьем — по семь), причём временной интервал между второй и третьей сменами составил почти 10 игровых минут.

В общей сложности 27-летний нападающий провёл на льду 17 минут и 41 секунду, завершив матч с показателем полезности "-3" и удалением.

Душа молодёжки. Кузнецов ставил на место дерзкого финна и забивал решающие голы
Евгений «зажигал» на МЧМ, участвовал в перепалке с Ватаненом, а сейчас является неотъемлемой частью «Вашингтона».
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