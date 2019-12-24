Овечкин — о провале в первом периоде: «Вашингтон» не оставил Холтби ни шанса

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:7). Уже после первого периода главный тренер «Вашингтона» заменил голкипера Брэйдена Холтби на россиянина Илью Самсонова. Первый период «столичная» команда проиграла со счётом 0:4.

«Очевидно, что „Вашингтон“ не оставил Холтсу (Холтби. — Прим. „Чемпионата“) ни шанса. Мы бросили его в одиночестве на первые 10-12 минут. Хватали удаления и совершали грубые ошибки», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл.

Российский нападающий «Вашингтона» отметился 23-м голом в нынешнем сезоне. Заброшенная шайба в ворота «Брюинз» стала для россиянина 347-й в выездных матчах за карьеру НХЛ. Он вышел на чистое шестое место в истории НХЛ, превзойдя результат легендарного канадца Марселя Дионна (346).