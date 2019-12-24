«Филадельфия» одержала 4-ю победу подряд, крупно обыграв «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 20 минут и 8 секунд. Показатель его полезности составил «-1». Результативными действиями не отметился.

Россиянин Павел Бучневич из «Рейнджерс» провёл на льду 17 минут и 10 секунд. Показатель его полезности – «-2». Результативными действиями не отметился.

Игровое время нападающего «Флайерз» Михаила Воробьёва составило 11 минут и 40 секунд. Результативными действиями также не отметился.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов закончил матч с показателем «-1», проведя на льду 23 минуты и 20 секунд.

«Лётчики» одержали 4-ю победу подряд, а «Рейнджерс» проиграли 4 из 6 последних матчей.

«Филадельфия», набрав 47 очков в 37 матчах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» (38) – 13-е.