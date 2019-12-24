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«Филадельфия» одержала 4-ю победу подряд, крупно обыграв «Рейнджерс»

«Филадельфия» одержала 4-ю победу подряд, крупно обыграв «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 20 минут и 8 секунд. Показатель его полезности составил «-1». Результативными действиями не отметился.

Россиянин Павел Бучневич из «Рейнджерс» провёл на льду 17 минут и 10 секунд. Показатель его полезности – «-2». Результативными действиями не отметился.

Игровое время нападающего «Флайерз» Михаила Воробьёва составило 11 минут и 40 секунд. Результативными действиями также не отметился.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов закончил матч с показателем «-1», проведя на льду 23 минуты и 20 секунд.

«Лётчики» одержали 4-ю победу подряд, а «Рейнджерс» проиграли 4 из 6 последних матчей.

«Филадельфия», набрав 47 очков в 37 матчах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» (38) – 13-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фаст (Шей, Маккегг) – 26:44' (4x5)   1:1 Санхайм (Браун, Конечны) – 39:58' (5x5)   2:1 Хейз (Фараби, ван Римсдайк) – 47:31' (5x5)   3:1 Санхайм (Кутюрье, Жиру) – 55:49' (5x5)   4:1 Хейз (ван Римсдайк, Браун) – 57:15' (5x5)   5:1 Обе-Кубель (Санхайм, Ворачек) – 59:02' (5x4)
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