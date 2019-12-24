Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Селянне по голам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 23-м голом в нынешнем сезоне. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 681-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 11-е место Теэму Селянне на три точных броска.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).