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«Оттава» обыграла «Баффало». «Аризона» без Любушкина уступила «Нэшвиллу» в гостях

«Оттава» обыграла «Баффало». «Аризона» без Любушкина уступила «Нэшвиллу» в гостях
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на льду 14 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями. Показатель его полезности составил «-1».

Нападающий «сенаторов» Артём Анисимов также закончил матч без набранных очков с коэффициентом полезности «0».

Нападающий «Баффало» Джек Айкел завершил встречу с показателем полезности «-3» и прервал свою серию из 18 матчей с набранными очками.

В другом матче «Нэшвилл Предаторз» победил во второй игре подряд, обыграв на домашнем льду «Аризону Койотс» — 3:2.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не был включён в стартовый состав команды.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пажо (Ткачук) – 19:06' (5x5)   1:1 Гиргенсонс (Родригес) – 35:12' (5x5)   2:1 Пажо (Ткачук, Браун) – 45:16' (5x5)   3:1 Ткачук (Браун) – 58:35' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 18:08' (5x5)   2:0 Арвидссон (Йернкрок, Экхольм) – 27:53' (5x5)   2:1 Круз (Шмальц, Голигоски) – 38:07' (5x5)   3:1 Йози (Блэквелл, Смит) – 49:56' (5x5)   3:2 Чикран (Келлер, Голигоски) – 50:33' (5x5)
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