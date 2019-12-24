«Оттава» обыграла «Баффало». «Аризона» без Любушкина уступила «Нэшвиллу» в гостях

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на льду 14 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями. Показатель его полезности составил «-1».
Нападающий «сенаторов» Артём Анисимов также закончил матч без набранных очков с коэффициентом полезности «0».
Нападающий «Баффало» Джек Айкел завершил встречу с показателем полезности «-3» и прервал свою серию из 18 матчей с набранными очками.
В другом матче «Нэшвилл Предаторз» победил во второй игре подряд, обыграв на домашнем льду «Аризону Койотс» — 3:2.
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не был включён в стартовый состав команды.
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