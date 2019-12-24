Телекомпания NBC отстранила от эфира Джереми Рёника за неуместные комментарии

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник, ныне работающий аналитиком, отстранён от эфира телекомпанией NBC за неуместные комментарии в адрес коллег.



Как сообщает Sports Business Daily, вещательный гигант принял такое решение после появления Рёника на популярном хоккейном шоу Barstool Sports. Во время выступления американец сделал серию неуместных комментариев о коллегах.



Рёник провёл 20 сезонов в НХЛ. Он выступал за такие клубы, как «Чикаго Блэкхоукс», «Финикс Койотс», «Филадельфию Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в лиге провёл 1363 матча и набрал 1216 (513+703) очков при показателе полезности «+153». В 2002 году завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.



49-летний американец является аналитиком NBC Sports с 2010 года.

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