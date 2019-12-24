Гусев во второй раз в сезоне набрал три очка в одном матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась разгромной гостевой победой со счётом 7:1.
Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев записал на свой счёт три результативные передачи. Он провёл на льду более 14 минут и заработал показатель полезности «+3». Бывший хоккеист СКА во второй раз в сезоне набрал три очка в одном матче. Ранее он отдал три голевые передачи во встрече с «Монреаль Канадиенс», которая состоялась 28 ноября.
В нынешнем сезоне 27-летний Гусев забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин проводит первый полноценный сезон в лиге.
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