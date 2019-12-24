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Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас», у Задорова — «-3»

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас», у Задорова — «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу «лавин».

Гости забросили три шайбы в первом периоде стараниями Пьер-Эдуара Белльмара, Мэттью Нието и Назема Кадри, на что «рыцари» ответили точным броском Райана Ривза. Во втором игровом отрезке Макс Пасиоретти сократил отставание в счёте до минимума, но «лавины» укрепили преимущество усилиями Габриэля Ландескога и Белльмара, оформившего дубль. В третьем периоде на гол Уильяма Каррье гости ответили голами Микко Рантанена и Валерия Ничушкина.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин помимо заброшенной шайбы отметился голевой передачей, проведя на льду 13 минут 22 секунды. Он заработал показатель полезности «+2» и нанёс три броска в створ.

Защитник «лавин» Никита Задоров отыграл 18 минут 3 секунды и заработал показатель полезности «-3».

Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провёл на площадке 11 минут 38 секунд, нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2».

Посмотреть видео гола Ничушкина можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (Комфер, Коул) – 04:37' (5x5)   1:1 Ривз (Макнэбб, Носек) – 10:23' (5x5)   1:2 Ньето (Комфер) – 14:28' (4x5)   1:3 Кадри – 17:35' (5x5)   2:3 Пасиоретти (Стивенсон, Стоун) – 31:57' (5x5)   2:4 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 34:06' (5x4)   2:5 Белльмар (Ничушкин) – 36:58' (5x5)   3:5 Каррье (Шмидт, Смит) – 42:06' (5x5)   3:6 Рантанен (Маккиннон) – 43:57' (5x4)   3:7 Ничушкин – 56:53' (5x5)
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