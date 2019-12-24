Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас», у Задорова — «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу «лавин».



Гости забросили три шайбы в первом периоде стараниями Пьер-Эдуара Белльмара, Мэттью Нието и Назема Кадри, на что «рыцари» ответили точным броском Райана Ривза. Во втором игровом отрезке Макс Пасиоретти сократил отставание в счёте до минимума, но «лавины» укрепили преимущество усилиями Габриэля Ландескога и Белльмара, оформившего дубль. В третьем периоде на гол Уильяма Каррье гости ответили голами Микко Рантанена и Валерия Ничушкина.



Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин помимо заброшенной шайбы отметился голевой передачей, проведя на льду 13 минут 22 секунды. Он заработал показатель полезности «+2» и нанёс три броска в створ.



Защитник «лавин» Никита Задоров отыграл 18 минут 3 секунды и заработал показатель полезности «-3».



Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провёл на площадке 11 минут 38 секунд, нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2».

Посмотреть видео гола Ничушкина можно на официальном сайте НХЛ.