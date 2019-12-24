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«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес», продолжив свою победную серию. У Барбашёва — «+1»

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес», продолжив свою победную серию. У Барбашёва — «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 12 минут и 37 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «+1».

Россиянин Николай Прохоркин, представляющий «Лос-Анджелес», за 15 минут и 48 секунд игрового времени результативными действиями также не отметился и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Сент-Луис» одержал 6-ю победу кряду, а «Лос-Анджелес» уступил в 3-й игре подряд.

«Блюзмены» возглавляют таблицу Западной конференции с 54 очками в 38 играх, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. «Лос-Анджелес» замыкает таблицу Востока, расположившись на 15-м месте с 34 очками в 39 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Данн, Бортуццо) – 04:51' (5x5)   0:2 Шварц (Пьетранджело, Перрон) – 05:43' (5x4)   0:3 Данн (де ла Роуз) – 11:22' (5x5)   0:4 Шенн (Пьетранджело, Перрон) – 12:21' (5x4)   1:4 Иафалло (Даути, Копитар) – 18:53' (5x4)

В другом матче «Ванкувер Кэнакс» одержал третью подряд победу, обыграв «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мотт – 11:15' (5x5)   1:1 Ньюджент-Хопкинс (Джонс) – 15:40' (5x5)   1:2 Клефбом (Макдэвид, Драйзайтль) – 23:02' (5x4)   2:2 Хорват (Пирсон, Танев) – 44:12' (5x5)   3:2 Хьюз (Миллер, Бёзер) – 53:48' (5x4)   4:2 Эрикссон (Эдлер, Пирсон) – 59:46' (en)
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