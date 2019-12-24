«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес», продолжив свою победную серию. У Барбашёва — «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 12 минут и 37 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «+1».

Россиянин Николай Прохоркин, представляющий «Лос-Анджелес», за 15 минут и 48 секунд игрового времени результативными действиями также не отметился и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Сент-Луис» одержал 6-ю победу кряду, а «Лос-Анджелес» уступил в 3-й игре подряд.

«Блюзмены» возглавляют таблицу Западной конференции с 54 очками в 38 играх, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. «Лос-Анджелес» замыкает таблицу Востока, расположившись на 15-м месте с 34 очками в 39 играх.

В другом матче «Ванкувер Кэнакс» одержал третью подряд победу, обыграв «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.