Ничушкин оформил хет-трик Горди Хоу, но проиграл в драке защитнику «Вегаса»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу «лавин».
Нападающий гостей Валерий Ничушкин записал на свой счёт хет-трик Горди Хоу. Российский форвард забросил шайбу, отдал результативную передачу и подрался с соперником.
Уроженец Челябинска вступил в кулачный бой с защитником «рыцарей» Дереком Энгелландом и пропустил несколько впечатляющих ударов. Поражение в драке не помешало Ничушкину впоследствии оформить седьмой гол в сезоне.
Защитник «лавин» Никита Задоров отыграл 18 минут 3 секунды и заработал показатель полезности «-3».
Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провёл на площадке 11 минут 38 секунд, нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2».
- 24 декабря 2019
-
09:46
-
09:27
-
09:16
-
08:55
-
08:47
-
08:39
-
08:19
-
08:00
-
07:41
-
07:24
-
07:06
-
07:00
-
07:00
-
06:38
-
06:38
-
06:32
-
06:24
-
06:19
-
06:19
-
06:06
-
05:53
-
05:01
-
04:48
-
04:03
-
03:35
-
01:59
-
01:06
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:49
-
00:49
- 23 декабря 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:25