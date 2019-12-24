Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ничушкин оформил хет-трик Горди Хоу, но проиграл в драке защитнику «Вегаса»

Ничушкин оформил хет-трик Горди Хоу, но проиграл в драке защитнику «Вегаса»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу «лавин».

Нападающий гостей Валерий Ничушкин записал на свой счёт хет-трик Горди Хоу. Российский форвард забросил шайбу, отдал результативную передачу и подрался с соперником.

Уроженец Челябинска вступил в кулачный бой с защитником «рыцарей» Дереком Энгелландом и пропустил несколько впечатляющих ударов. Поражение в драке не помешало Ничушкину впоследствии оформить седьмой гол в сезоне.

Защитник «лавин» Никита Задоров отыграл 18 минут 3 секунды и заработал показатель полезности «-3».

Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провёл на площадке 11 минут 38 секунд, нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019