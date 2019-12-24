Свечников за 37 матчей набрал столько же очков, сколько за весь прошлый сезон

«Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».



Нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился результативным броском, забросив 16-ю шайбу в сезоне. В нынешнем регулярном чемпионате 19-летний россиянин уже набрал 37 (16+21) очков в 37 матчах. За весь прошлый сезон он также набрал 37 (20+17) баллов, но в 82 встречах регулярного чемпионата.



В последних четырёх встречах нынешнего сезона второй номер драфта-2018 отметился тремя заброшенными шайбами. Свечников лидирует в команде по количеству очков и занимает второе место по числу заброшенных шайб после Себастьяна Ахо (21).

Невероятные камбэки и 14 голов – «Торонто» выиграл в лучшем матче сезона НХЛ! Это был потрясающий хоккей!