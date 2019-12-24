Итоги игрового дня НХЛ 23 декабря 2019 года для российских хоккеистов
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В 13 матчах приняли участие 24 представителя России.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 30
|96,7
|6:1
|Бобровский
|«Флорида»
|28 из 34
|82,4
|1:6
|Самсонов (37.41)
|«Вашингтон»
|3 из 4
|75
|3:7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+2
|+3
|0
|2
|0
|0
|-
|15.21
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|19.49
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|14.47
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|1+0
|0
|0
|3
|1
|4
|-
|21.21
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-3
|2
|8
|6
|0
|-
|24.39
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-3
|2
|1
|0
|0
|50%
|17.42
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|0
|-
|16.21
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|5
|0
|0
|-
|20.08
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-2
|2
|4
|0
|0
|100%
|17.10
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|57%
|11.40
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|2
|-
|23.20
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|-1
|0
|5
|2
|1
|-
|17.48
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+1
|-2
|0
|3
|0
|0
|-
|15.50
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+3
|+3
|0
|3
|0
|0
|-
|14.05
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+1
|+2
|5
|3
|2
|0
|-
|13.22
|Задоров (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-3
|0
|0
|3
|0
|-
|18.03
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|-
|11.38
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|0%
|12.37
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|30%
|15.48
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|38%
|14.04
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|2
|0
|0
|0
|-
|14.14
Ничушкин забивает и дерётся! Принял бой, но чаще сам получал по голове
90 матчей не мог забить. Теперь шайба сама отскакивает от него в ворота.
Овечкин забил, но «Вашингтон» разгромлен. А Кузнецова отправили в запас
Капитан «столичных» смог забросить шайбу, но больше похвастать нечем — подарка на Рождество не получилось.
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