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Итоги игрового дня НХЛ 23 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 23 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В 13 матчах приняли участие 24 представителя России.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»29 из 3096,76:1
Бобровский«Флорида»28 из 3482,41:6
Самсонов (37.41)«Вашингтон»3 из 4753:7
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»1+2+30200-15.21
Сергачёв (з)«Тампа»1+000110-19.49
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10200-14.47
Гавриков (з)«Коламбус»1+000314-21.21
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-32860-24.39
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-3210050%17.42
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10320-16.21
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-10500-20.08
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-22400100%17.10
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+00000057%11.40
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10302-23.20
Свечников (н)«Каролина»1+0-10521-17.48
Михеев (н)«Торонто»0+1-20300-15.50
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+3+30300-14.05
Ничушкин (н)«Колорадо»1+1+25320-13.22
Задоров (н)«Колорадо»0+0-30030-18.03
Зыков (н)«Вегас»0+0-20110-11.38
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0+102000%12.37
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0-1030030%15.48
Анисимов (н)«Оттава»0+00030038%14.04
Наместников (н)«Оттава»0+0-12000-14.14
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