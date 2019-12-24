«Нефтехимик» обменял нападающего Фазлеева в «Ак Барс»
Хоккейные клубы «Нефтехимик» и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправился нападающий Радель Фазлеев. Взамен нижнекамский клуб получил денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «волков».
В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На его счету три результативные передачи при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил на площадке более 11 минут.
В июле нынешнего года «Нефтехимик» получил права на Фазлеева в результате обмена с «Ак Барсом». В свою очередь казанский клуб получил права на форварда Микко Рантанена, выступающего в настоящий момент в составе «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.
Фазлеев: не ставлю крест на Северной Америке, но надо реанимировать карьеру
- 24 декабря 2019
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