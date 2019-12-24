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«Нефтехимик» обменял нападающего Фазлеева в «Ак Барс»

«Нефтехимик» обменял нападающего Фазлеева в «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейные клубы «Нефтехимик» и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправился нападающий Радель Фазлеев. Взамен нижнекамский клуб получил денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «волков».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На его счету три результативные передачи при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил на площадке более 11 минут.

В июле нынешнего года «Нефтехимик» получил права на Фазлеева в результате обмена с «Ак Барсом». В свою очередь казанский клуб получил права на форварда Микко Рантанена, выступающего в настоящий момент в составе «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

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