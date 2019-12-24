«Сент-Луис» одержал 70 побед в календарном году. Это пятый результат в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Календарь матчей «Сент-Луиса» в сезоне-2019/20
«Музыканты» продлили победную серию до шести матчей. Подопечные Крэйга Берюбе одержали 70-ю победу в 2019 году, что является пятым результатом в истории НХЛ.
В 2013 году «Чикаго Блэкхоукс» установил рекорд лиги, одержав 80 побед. В этом же году «Питтсбург Пингвинз» выиграл 73 раза. По 72 победы одержали «Монреаль Канадиенс» (1978), «Филадельфия Флайерз» (1985) и «Детройт Ред Уингз» (1995). По 71 — «Монреаль» (1975) и «Питтсбург» (2016).
«Сент-Луис» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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