«Сент-Луис» одержал 70 побед в календарном году. Это пятый результат в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Календарь матчей «Сент-Луиса» в сезоне-2019/20

«Музыканты» продлили победную серию до шести матчей. Подопечные Крэйга Берюбе одержали 70-ю победу в 2019 году, что является пятым результатом в истории НХЛ.



В 2013 году «Чикаго Блэкхоукс» установил рекорд лиги, одержав 80 побед. В этом же году «Питтсбург Пингвинз» выиграл 73 раза. По 72 победы одержали «Монреаль Канадиенс» (1978), «Филадельфия Флайерз» (1985) и «Детройт Ред Уингз» (1995). По 71 — «Монреаль» (1975) и «Питтсбург» (2016).



«Сент-Луис» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.