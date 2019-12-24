В Чехии представили дизайн медалей молодёжного чемпионата мира

Представлен дизайн медалей молодёжного чемпионата мира 2020 года, который пройдёт в Чехии. Об этом сообщает iSport.cz.



Турнирная таблица и расписание молодёжного чемпионата мира 2020 года



Автором дизайна является Олдрич Сладек. Каждая из медалей изготовлена вручную из 15 частей.



«Дизайн медалей основан на традиционном промышленном облике и принципе строительства городов Острава и Тршинец», — сказал Сладек, который уже изготавливал медали для чемпионата мира 2015 года.



Каждая медаль состоит из семи слоёв. Между шестью слоями стали, каждый из которых нарезан при помощи лазера, вставлена лента из резиновой ткани. Все семь слоёв соединены латунными заклёпками.



Золотые медали крепятся к красным ленточкам, серебряные — к синим, бронзовые — к белым. Длина медали составляет 60 миллиметров.



На реверсе медали изображён логотип турнира и названия обоих городов. На передней части расположен силуэт хоккейного вратаря.

Медали молодёжного чемпионата мира по хоккею Фото: ISport.cz