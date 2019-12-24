Марло: «Сан-Хосе» нужно выправлять курс, время уходит

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло поделился мнением о неудачном выступлении своей команды в регулярном чемпионате. «Акулы» потерпели девять поражений в десяти последних матчах. «Сан-Хосе» занимает 14-ю строчку в Западной конференции, заработав 34 очка в 38 встречах.



«Ребята осознают, что дела идут не так, как нам хочется. Нам необходимо выправлять курс, иначе будет поздно. Время уходит», — приводит слова Марло официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



40-летний Марло в текущем регулярном чемпионате сыграл во всех 34 матчах, записав на свой счёт 11 (6+5) баллов при показателе полезности "-7" и восьми минутах штрафа.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

