Гомоляко: приятно выиграть борьбу за Абросимова и Лещенко у других клубов

Спортивный директор ХК «Сочи» Сергей Гомоляко прокомментировал последние изменения в составе команды. Состав пополнили Роман Абросимов, Александр Рыбаков и Вячеслав Лещенко.



«Конечно, селекционная работа не останавливается ни на минуту, мы постоянно находимся в поисках вариантов для усиления состава. До дедлайна еще есть несколько дней, будем смотреть, кто сможет нам помочь решить поставленные задачи.



Абросимов и Лещенко? Пришли хорошие игроки, которые должны усилить нашу команду и помочь нам в борьбе за выход в плей-офф. Тем более, приятно, что именно мы выиграли за них борьбу, хотя и Абросимова, и Лещенко хотели взять другие клубы. Роман – габаритный защитник, который надёжно играет в обороне, имеет хорошее катание, бросок. Мы общались с Зинэтулой Билялетдиновым, который хорошо отозвался о Романе и дал положительные рекомендации. Вячеслав – техничный и думающий нападающий, который может и сам забить гол, и отдать хорошую передачу партнеру. Лещенко – тот игрок, который добавит атакующий потенциал нашей команде.



Давно знаю Александра Рыбакова, мне очень хорошо известны его возможности, он может нам помочь. Он опытный центральный нападающий, который может сыграть и в меньшинстве, и в большинстве. Нам пригодится его опыт», — цитирует Гомоляко официальный сайт «Сочи».